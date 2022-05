Amber Heard und Johnny Depp lernten sich 2009 während der Dreharbeiten für den Film "The Rum Diary" kennen. Der Streifen basiert auf dem gleichnamigen Roman des US-Schriftstellers Hunter S. Thompson. Depp spielt die Rolle des Journalisten Paul Kemp, der einen Job in Puerto Rico annimmt. Dort verliebt er sich in eine Frau namens Chenault, dargestellt von Amber Heard. Depp und Heard kamen sich vor der Kamera näher, privat waren beide zu dieser Zeit aber noch anderweitig liiert.

Amber Heard und Johnny Depp haben sich im Jahr 2009 während der Dreharbeiten zu "The Rum Diary" kennengelernt. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman des US-Schriftstellers Hunter S. Thompson. Johnny Depp spielt die Rolle des Journalisten Paul Kemp, der einen Job in Puerto Rico annimmt. Dort verliebt er sich in eine Frau namens Chenault, dargestellt von Amber Heard. Er gerät in Konflikte, als er PR für Chenaults Verlobten Sanderson und andere Investoren machen und ihnen so den Bau eines Hotels auf einer unberührten Insel ermöglichen soll. Die Öffentlichkeit soll durch Manipulation von dem Projekt überzeugt werden.

Johnny Depp und Amber Heard bei "The Rum Diary"

Bei ihrer ersten Begegnung im Film ist Chenault nackt: Journalist Kemp fährt im Dunkeln in einem Tretboot aufs Wasser. Plötzlich taucht eine Frau vor ihm auf. "Tut mir leid, ich dachte es wäre niemand drauf und es würde herrenlos rumtreiben", sagt sie. "Ich dachte, sie wären eine Meerjungfrau", sagt er.

In einem kurzen Gespräch wird recht schnell klar, dass sie vergeben ist. Und: Sie will ihm weder ihren Namen noch sonst etwas über sich verraten. Doch bereits in dieser ersten Szene verdreht sie ihm gehörig den Kopf. Kemp alias Depp fragt dann noch, ob er wenigstens ihr Sternzeichen wissen darf, denn er muss sich für die Zeitung häufiger Horoskope ausdenken. "Vielleicht bin ich ein Fisch", sagt sie und schwimmt davon. Und es wird klar: Vermutlich ist das nicht ihr Sternzeichen.

"Musste das jetzt passieren? Gerade, wo ich so gut allein zurechtkam", sagt er, während er weiter mit dem Tretboot umhertreibt. Bereits in dieser Szene spürt man eine besondere Chemie zwischen den beiden Darstellern. Chenault wird im Film nicht sehr häufig auftauchen, aber wenn sie es tut, dann betont feminin, fast schon lasziv.

Später im Film beobachtet er Chenault und ihren Verlobten beim Sex auf einer Jacht. Dann bekommt Kemp ein Auto von Sanderson geliehen, ein feuerrotes Cabrio. Darin soll er Chenault abholen und zu Sanderson bringen. Davor soll er ihr bei der Auswahl eines Kleides für den Karneval helfen. Sie probiert verschiedene Kleider an, dreht sich so sehr, dass ihr Rock hochfliegt. Danach gibt es einen langen, vielsagenden Blickwechsel zwischen den beiden.

Auch bei der Fahrt im feuerroten Cabrio herrscht jede Menge Spannung: Sie zündet ihm eine Zigarette an und streicht über sein Bein, er schaut ihr auf die Brüste. Als plötzlich die Straße zu Ende ist, müssen sie eine Vollbremsung machen. Danach kommt es beinahe zu einem Kuss. Aber eben nur beinahe. Auf den richtigen Kuss müssen die Zuschauer fast bist zum Ende des Films warten, aber sie werden nicht enttäuscht: Es ist vielleicht einer der schönsten Filmküsse überhaupt. Amber Heard sagte der britischen Zeitung "The Independent": "Es fühlte sich nicht wie eine normale Szene an. Es fühlte sich real an." So sprach sie auch im Zeugenstand vor Gericht über den Moment.

Und sie sagte, dass Johnny Depp ihr nach Abschluss der Dreharbeiten ein Kleid, das sie in dem Film getragen hatte, mit einer Notiz sowie teure Sammelbücher und Gitarren als Geschenke schickte. Bei einer Pressetour für den Film habe sie Depp in seinem Hotelzimmer besucht, wo sie sich wieder geküsst hätten. "Wir saßen auf der Couch und redeten. Haben Rotwein getrunken. Es fühlte sich an, als gäbe es Elektrizität im Zimmer. Ich stand auf und als ich das Zimmer verließ, fasste er mir an beide Seiten des Gesichts, wie er es bei den Dreharbeiten zu dieser Szene getan hatte, und küsste mich, und ich erwiderte seinen Kuss", sagte sie aus.

Und sie fügte hinzu: "Wir haben uns ineinander verliebt. Wir reisten umher und sprachen über diesen Film, in dem wir zusammen mitwirkten. Wir verbrachten die Nacht zusammen in meinem Hotelzimmer und den Rest der Pressetour."

Depp und Heard kamen sich vor der Kamera näher und konnten den Filmkuss wohl auch nicht mehr vergessen. Privat waren beide zu dieser Zeit aber noch anderweitig liiert. Depp mit Sängerin und Model Vanessa Paradis und Heard mit der Fotografin Tasya van Ree. Dann ging alles ganz schnell: Sie verließen beide ihre jeweiligen Partnerinnen und wurden 2012 ein Paar, heirateten im Februar 2015, trennten sich im Mai 2016 und ließen sich im Januar 2017 offiziell scheiden.

