Ana de Armas spielt in "Blonde" die Rolle der Marilyn Monroe. Hier steht sie bei den Filmfestspielen in Venedig auf dem roten Teppich

von Jochen Siemens Die Kubanerin Ana de Armas fiel schon in vielen Nebenrollen als die Frau auf, die Filme zum Leuchten bringen kann. Nun fasziniert sie in ihrer ersten Hauptrolle als Hollywood-Ikone Marilyn Monroe. Aus einem Star ist ein großer Star geworden, der den Oscar verdient.

Sie hat mal erzählt, wie das war in Kuba. Sie, 14 Jahre alt, erstes Jahr Schauspielschule, langer Schulweg, jeden Morgen getrampt. Aber nicht so mit Daumen hoch an der Straße, sondern an der roten Ampel an Autoscheiben geklopft und gefragt "bitte, können sie mich ein Stück mitnehmen?" Hat immer funktioniert, sagt Ana De Armas heute und wenn sie einen dabei aus ihren wirklich grasgrünen Augen anschaut, kann man sich gut vorstellen, dass es Menschen gab, wahrscheinlich meistens Männer, die mit ihr im Auto um die halbe Welt gefahren wären, obwohl sie da gar nicht hinwollten.