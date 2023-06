von Wiebke Tomescheit Für Kino-Legende Anthony-Hopkins, 85, war die Teilnahme an den drei "Thor"-Filmen offenbar kein großes Vergnügen – und auch kein ernsthafte Schauspielen.

Seit den 60er-Jahren steht er in Hollywood vor der Kamera: Anthony Hopkins, 85, ist eine Schauspiel-Legende. Unsterblich geworden als Hannibal Lecter in "Das Schweigen der Lämmer", spielte er auch in Filmen wie "King Lear", "Bram Stoker's Dracula", "Hitchcock" oder "Amistad" mit. Zwei Oscars als bester Hauptdarsteller kann er sein eigen nennen, acht Mal wurde er zudem für die Trophäe nominiert. Wenn irgendjemand eine fundierte Meinung zu guten Filmen und spannenden Rollen hat, dann ist das wohl Hopkins.

Umso bitterer dürfte es für Studios und Produzenten sein, wie sich der 85-Jährige über die zahlreichen, opulenten "Marvel"-Actionfilme äußert. Wie die Superhelden-Streifen seit Jahren die Kinos überrollen und anderen Filmen kaum eine Chance lassen, stößt schon länger bei vielen Kinoliebhabern auf Kritik. Dieser stimmt Hopkins, der in den Filmen "Thor" von 2011, "Thor – The Dark Kingdom" von 2013 und "Thor – Tag der Entscheidung" von 2017 den Odin verkörperte, nun ganz klar zu.

Anthony Hopkins hatte wenig Spaß bei "Thor"-Dreh

Für den Hollywood-Star geht es dabei vor allem um die schauspielerische Erfahrung. "Sie stellten mich vor einen Greenscreen, zogen mir eine Rüstung an, pappten mir einen Bart ins Gesicht. 'Setz dich auf den Thron, dann brüll ein bisschen rum.' Es ist sinnloses Schauspiel, wenn du es vor einem Greenscreen tust", sagte er in einem Interview. Dass er die Rolle in der Superhelden-Trilogie überhaupt annahm, lag an Regisseur Kenneth Branagh, der den ersten der drei Filme betreute. Der Brite war zuvor vor allem als Shakespeare-Darsteller bekannt und Hopkins verstand sich direkt blendend mit ihm. Er sagte gar, dass er ohne Branaghs Ermutigungen schon vor Jahren in den Ruhestand gegangen wäre.

Während er den ersten "Thor"-Film also noch passabel fand, fiel sein Enthusiasmus bei den beiden Nachfolgern rapide ab. Hier führte nicht mehr Kenneth Branagh Regie, sondern Alan Taylor bei Teil zwei und Taika Waititi bei Teil drei. Allerdings dürfte Anthony Hopkins sich damit trösten, dass er für seine Auftritte in den drei "Marvel"-Filmen immerhin eine äußerst beachtliche Gage kassieren könnte. Für jeden der drei Teile soll es Branchenberichten zufolge mehr als 50 Millionen US-Dollar für ihn gegeben haben.

Quellen: "Daily Mail", "New Yorker", "IndieWire"