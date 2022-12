Sehen Sie im Video: An diesen Orten wurde "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" gedreht.









"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ist einer der Weihnachtsklassiker schlechthin.

Für viele gehört der Kultfilm aus dem Jahr 1973 zum Festtagsprogramm.

Doch wieso nicht einfach selbst in die Schuhe vom Aschenbrödel schlüpfen und die Orte besuchen, an denen der Film entstanden ist?

Als Prinzen-Schloss diente bei den Dreharbeiten das Schloss Moritzburg bei Dresden.

Gedreht wurde nur im Außenbereich, doch seit 2009 gibt es in den Wintermonaten eine Ausstellung zu dem Märchenfilm.

Der Film ist eine Koproduktion der Tschechoslowakei und DDR. Nicht verwunderlich, dass einige der Schauplätze im heutigen Tschechien liegen.

So auch der Gutshof, auf welchem Aschenbrödel mit ihrem Vater, der bösen Stiefmutter und ihrer Stiefschwester lebt. Hier diente Burg Švihov als Kulisse.

Auch in der nahegelegenen Stadt Klattau und den Barrandov-Studios in Prag wurden Teile des Films gedreht.

Im Böhmerwald entstanden ebenfalls einige Szenen des Märchenfilms.

Einige Schlüsselmomente des Klassikers wurden im ältesten Großatelier-Filmstudio der Welt und dem größte Filmstudio Europas gefilmt, dem Studio Babelsberg in Potsdam.

Mehr