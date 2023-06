Der Bayerische Filmpreis wird in rund zehn Tagen vergeben. Michael Bully Herbig wird aber jetzt schon als Multitalent geehrt - mit dem Ehrenpreis des bayerischen Ministerpräsidenten.

Der Schauspieler und Regisseur Michael Bully Herbig erhält beim Bayerischen Filmpreis in diesem Jahr den Preis des Ministerpräsidenten. Herbig sei ein "ideensprühendes Multitalent" und "ein Meister seines Faches, der sich nicht auf seiner Meisterschaft ausruht", erklärte Markus Söder (CSU) am Dienstag. "Immer wieder sucht er sich außergewöhnliche Themen und neue Herausforderungen." Mit bisher neun Regie-Arbeiten, die über 33 Millionen Menschen in die Kinos lockten, zähle Herbig zu den "erfolgreichsten deutschen Filmregisseuren aller Zeiten".

Der 55-jährige gebürtige Münchner schauspielert, schreibt Drehbücher, produziert und führt Regie. Zu seinen bekanntesten Werken zählen die TV-Show "Bullyparade", Komödien wie "Der Schuh des Manitu" und "(T)Raumschiff Surprise" oder der Kinderfilm "Wickie und die starken Männer". Zuletzt hat Herbig auch ernstere Filme gedreht, etwa die DDR-Flucht-Geschichte "Ballon" und die Mediensatire "Tausend Zeilen".

Der bayerische Filmpreis wird am 16. Juni bei einer Gala im Münchner Prinzregententheater verliehen. Der Preis des Ministerpräsidenten ging in den vergangenen Jahren etwa an Sönke Wortmann, Martina Gedeck, Heiner Lauterbach und Roland Emmerich.