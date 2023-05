Koji Yakusho erhält Preis als bester Schauspieler in Cannes

Der Gewinner in der Kategorie bester Schauspieler der Filmfestspiele in Cannes ist geehrt worden.

Der japanische Schauspieler Koji Yakusho hat für seine Rolle im Film "Perfect Days" von Wim Wenders den Preis als bester Schauspieler der Filmfestspiele Cannes gewonnen. Das gab die Jury am Abend bekannt. Der 67-Jährige spielt in dem Film einen Mann, der in Tokio lebt und Toiletten reinigt.

"Es kam tief aus meiner Seele", hatte Wenders am Freitag in Cannes über das Filmprojekt gesagt und gleichzeitig auf den Co-Autor des Drehbuchs, Takuma Takasaki, verwiesen. Viele internationale Kritikerinnen und Kritiker schrieben nach der Premiere positiv über Wenders' Film, lobten etwa dessen Klarheit und Tiefe. Wenders habe einen Film von "trügerischer Einfachheit" geschaffen, schrieb etwa das US-Magazin "Hollywood Reporter", "indem er die winzigen Details einer alltäglichen Existenz mit einer solchen Klarheit, Seelenstärke und Empathie beobachtet, dass sie eine kumulative emotionale Kraft aufbauen, ohne, dass man es merkt".

"Es ist die letzte Nacht, aber überall auf der Welt machen Filmemacher das Kino von morgen", sagte die Moderatorin Chiara Mastroianni bei der Preisverleihung.

Die Goldene Kamera für den besten Debütfilm ging an Thien An Pham für "Inside The Yellow Cocoon Shell". Die Goldene Palme für den besten Kurzfilm erhielt Flóra Anna Buda für "27".