von Juliane Liebert Der Kinohype des Sommers handelt von Puppen: Regisseurin Greta Gerwig schickt Margot Robbie (Barbie) und Ryan Gosling (Ken) hinaus in die reale Welt – ein extrem witziger Film mit irrsinniger Liebe zum Detail.

Alles begann mit einem Paar Füßen. Die Füße steckten in rosa Puschel-High-Heels und gehörten der Schauspielerin Margot Robbie alias Barbie. Sie schritten über einen pinkfarbenen Fußboden, machten halt, stiegen aus den Schuhen – und blieben exakt in derselben Position, in der sie gewesen waren: Fußspitzen auf dem Boden, Ferse in der Luft. Wie Barbiefüße eben. Man hatte schon gehört, dass eine groß aufgezogene Barbie-Verfilmung in die Kinos kommen würde, es hatte eine zum Meme gewordene Plakatkampagne gegeben.

Die Hauptrollen waren mit Margot Robbie und Ryan Gosling prominent besetzt. Die ersten Sekunden des Trailers bewiesen, dass dieser Film etwas Besonderes werden würde.