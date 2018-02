"Touch Me Not", ein Film über Intimität und Sex, der einige Zuschauer mit expliziten Szenen schockierte, gewann am Samstag bei den 68. Internationalen Filmfestspielen in Berlin den Goldenen Bären als bester Film. Eine große Überraschung, auch für die rumänische Regisseurin Adina Pintilie. "Es ist ein sehr, sehr wichtiger Moment. Angst und Aggression nehmen überall auf der Welt zu. Es ist sehr wichtig, dass die großartigen Menschen, die an diesem Projekt beteiligt waren, diese Plattform hatten, um sich mitzuteilen und in einen Dialog zu treten, um den Zuschauer herauszufordern, seine bestehenden Vorstellungen über Intimität, Kontakt, Schönheit und das Anderssein zu überdenken." Der Film halte dem Zuschauen einen Spiegel vor, sagte Pintilie. Es lohne sich, dem Ganzen ein wenig Zeit zu geben und den Kinosaal nicht sofort nach einem ersten Schreck zu verlassen. Den Silbernen Bären für die beste Regie erhielt der US-Regisseur Wes Anderson für "Isle of Dogs" - einen Animationsfilm über eine japanische Stadt, die ihre Hunde wegen eiener Hundegrippeepidemie auf eine riesige Mülldeponie verbannt. Bill Murray, der seine Stimme einem der Hunde geliehen hatte, nahm den Preis im Namen von Wes Anderson entgegen. "Ich hätte nie gedacht, dass ich als Hund zur Arbeit gehen und mit einem Bären nach Hause kommen würde", scherzte Murray. Anthony Bajon erhielt den Preis als bester Schauspieler für seine Rolle als Drogensüchtiger in Cedric Kahns "La priere" (Das Gebet). Als 22-jähriger Thomas versucht er, seine Gewohnheiten mit Hilfe der Religion zu überwinden. In einem abgelegenen Haus in den französischen Bergen wird der zum Teil einer Gemeinschaft von jungen Männern unterschiedlicher sozialer und nationaler Herkunft. "Ich bin unglaublich glücklich und begeistert. Ich hoffe, es wird dem Film helfen, eine noch größere Reichweite als bisher zu erreichen. Der Preis für den Film ist großartig." Ana Brun erhielt den Preis als beste Schauspielerin für ihre Rolle als eine zurückhaltende Frau in Marcelo Martinessi's "Las herederas" (Die Erbinnen). Chela und Chiquita haben sich mit den Jahren in einer festen Rollenverteilung eingerichtet. Die extrovertierte Chiquita regelt das gemeinsame Leben. Chela hingegen verlässt eher ungern das Haus. Finanzielle Schwierigkeiten zwingen sie dazu, Teile ihres geliebten Mobiliars zu verkaufen. Als Chiquita wegen Überschuldung ins Gefängnis kommt, ist Chela plötzlich auf sich allein gestellt. Des deutsche Regisseur Tom Tykwer leitete die diesjährige Jury. Auf dem Festival wurden rund 400 Filme gezeigt. 19 davon konkurrierten um den Goldenen Bären.