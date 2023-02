von Matthias Schmidt Sean Penn hat mit seiner Doku "Superpower" einen Film über die Ukraine, den Krieg gegen das Land und Wolodymyr Selenskyj gedreht. Es ist eine Liebeserklärung – mit einem unangenehmen Beigeschmack.

Ganz am Ende hat man dann doch kurz Angst um das Leben von Sean Penn. Der 62-jährige Schauspieler und Regisseur aus Kalifornien, Ex-Mann von Madonna und doppelt Oscar-gekrönt für seine Leistungen in "Mystic River" und "Milk", hat sich tatsächlich an die Front gewagt, irgendwo in der Nähe von Bachmut in der Ostukraine. Nur knapp 100 Meter entfernt lauern die Russen auf ihre Chance, einen Fluss zu überqueren, ein Trupp ukrainischer Soldaten hält dagegen. "Dieser Krieg ist für mich erst zu Ende, wenn mein Heimatdorf befreit ist und ich zurück kann", sagt der Anführer. Penn bedankt sich artig, lobt die Tapferkeit, mit der die Ukrainer auch den Rest der Welt vor der Tyrannei verteidigen und zieht wieder ab. Genug gesehen, genug gewagt.