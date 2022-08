In Köln fürchteten sich Kinder im neuen "Bibi & Tina"-Film so sehr, dass sie weinend das Kino verließen. Dabei ist der Film laut Expertengremium ab "0" Jahren empfohlen. Doch wer vergibt diese Empfehlungen? Und was heißt das für Eltern, die entscheiden, ob ihr Kind den Film sehen darf?