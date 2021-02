Star-Regisseur Martin Scorsese holt ihn vor die Kamera: US-Schauspieler Jesse Plemons wird als leitender FBi-Beamte in der Hauptrolle zu sehen sein.

Hollywoods Star-Regisseur Martin Scorsese holt für seinen Big-Budget-Thriller «Killers of the Flower Moon» US-Schauspieler Jesse Plemons (32) als Hauptdarsteller vor die Kamera.

Leonardo DiCaprio und Robert De Niro sind in Nebenrollen an Bord, wie die Branchenblätter «Hollywood Reporter» und «Deadline.com» berichteten. Das Projekt wird von Apple Studios produziert.

Der Thriller nach einer Sachbuch-Vorlage dreht sich um eine Mordserie an Mitgliedern des Osage-Indianerstamms in den 1920er Jahren in Oklahoma, nachdem auf deren Land große Ölvorräte entdeckt worden waren. Scorsese will auch im Bezirk Osage unter Einbeziehung der dortigen Ureinwohner drehen. Plemons soll den leitenden FBI-Beamten spielen, der den Verbrechen nachgeht.

Lily Gladstone mimt eine Osage-Frau, die mit dem Neffen (DiCaprio) eines mächtigen Ranchers (De Niro) verheiratet ist. Der Viehzüchter steckt hinter den Morden. Plemons, der für seine Bösewicht-Nebenrolle in der TV-Serie «Breaking Bad» bekannt ist, hatte kleine Auftritte in Filmen wie «Bridge of Spies», «Die Verlegerin», «Game Night» und unter der Regie von Scorsese in «The Irishman». Jane Campion holte Plemons zusammen mit seiner Ehefrau, «Spider-Man»-Schauspielerin Kirsten Dunst, für die Romanverfilmung «The Power of the Dog» vor die Kamera.