Im südfranzösischen Cannes laufen die 74. Internationalen Filmfestspiele. Jury-Präsident Spike Lee eröffnete das Festival zusammen mit anderen Prominenten. Hollywoodstar Jodie Foster, die einen Preis für ihr Lebenswerk bekam, nannte das Kino ihre "Rettungsboje" in der Corona-Krise. Im vergangenen Jahr musste das Festival wegen der Pandemie abgesagt werden.

In diesem Jahr konkurrieren 24 Filme um die Goldene Palme, die zum Abschluss des Festivals am 17. Juli verliehen wird. In der Jury sitzen mehrheitlich Frauen, darunter die US-Schauspielerin Maggie Gyllenhaal, die kanadisch-französische Sängerin Mylène Farmer und die französisch-senegalesische Regisseurin Mati Diop.

Die Vergabe der Goldenen Palme an eine Regisseurin ist allerdings unwahrscheinlich, denn nur bei vier der 24 nominierten Filme haben Frauen Regie geführt. In der Geschichte der Filmfestspiele ging die begehrte Auszeichnung erst ein einziges Mal an eine Frau: 1993 an Jane Campion für "Das Piano".