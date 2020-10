Sehen Sie im Video: Neuer "Cleopatra"-Film – Gal Gadot löst Elizabeth Taylor ab.





Im Jahr 1963 verwandelte sich Elizabeth Taylor in Ägyptens letzte Königin. "Cleopatra" war die berühmteste Rolle der 2011 verstorbenen Filmschauspielerin.

In ihrer 21-jährigen Herrscherzeit von 51 bis 30 vor Christus prägte Cleopatra Ägypten entscheidend. Um die Herrscherin ranken sich unzählige Mythen, auch ihre Schönheit ist legendär.

Der Film gewann vier Oscars, trieb das Studio 20th Century Fox wegen der sehr hohen Kosten allerdings auch fast in den Ruin. Königin Cleopatra gespielt von Elizabeth Taylor, wickelt Julius Cäsar gespielt von Rex Harrison um den Finger, um ihren verlorenen Thron zurückzugewinnen.

2012 - zum 50 jährigen Jubiläum des Filmklassikers, wurde der Streifen aufwendig restauriert auf BluRay veröffentlicht.

Jetzt bekommt Elizabeth Taylor eine Nachfolgerin: Die Israelische Schauspielerin Gal Gadot wird für das Paramount Studio, in der Rolle der legendären Cleopatra vor die Kamera treten.

Die 35-Jährige kennen die meisten aus der Comicverfilmung „Wonder Woman“: kleiner rein.

Aus Wonder Woman wird Cleopatra… Gadot schrieb am Sonntag auf ihrem Twitteraccount: „Cleopatra ist eine Geschichte, die ich schon seit sehr langer Zeit erzählen wollte“. Genau das wird jetzt Realität...

