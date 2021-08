Daniel Craig ist der aktuell am besten verdienende Schauspieler der Welt. Und das mit großem Abstand. An seiner berühmtesten Rolle als Geheimagent James Bond liegt das nicht.

100 Millionen Dollar. Diese Summe hat der britische Schauspieler Daniel Craig allein in diesem Jahr an Filmgagen erhalten. Damit ist er nicht nur der aktuell bestverdienende Schauspieler Hollywoods. Schon jetzt ist er der bestbezahlte James-Bond-Darsteller aller Zeiten.

Dabei streicht er diese Summe nicht für den neuen 007-Film ein, der mehrfach coronabedingt verschoben wurde und nun am 8. Oktober weltweit in den Kinos starten soll. Geschätzt 68 Millionen Dollar soll Craig für seinen bereits im vergangenen Jahr fertiggestellten letzten Einsatz als Geheimagent mit der Lizenz zum Töten bekommen haben - eine beträchtliche Gage, wenn man bedenkt, dass der Schauspieler für seinen ersten Film "Casino Royale" 2011 noch bescheidene 3,2 Millionen Dollar erhielt.

Die 100 Millionen Dollar, die Craig laut einem Bericht des Filmmagazins "Variety" in diesem Jahr erhalten hat, kommen hingegen von Netflix. Der Streamingriese lässt sich Craigs Mitwirken an zwei geplanten Sequels des Krimierfolgs "Knives Out" eine dreistellige Summe kosten.

Darum bekommt Daniel Craig so viel Geld

Dass sich die festen Gagen in derart schwindelerregende Höhen schrauben, hat einen Grund: Bei Kinofilmen setzt sich die Vergütung von Top-Schauspielern in der Regel aus einer festen Gage so wie einer variablen Beteiligung am Gewinn zusammen, den der Film an den Kinokassen erzielt.

Bei einem Streamingdienst gibt es keine zusätzlichen Einnahmen, so muss Netflix alles auf die feste Gage schlagen - in Craigs Fall summiert sich das bei zwei Filmen auf 100 Millionen Dollar. Damit streicht der Brite doppelt so viel ein wie der Zweitplatzierte in der von "Variety" veröffentlichten Liste.

Deutlich abgeschlagen auf Rang zwei liegt Dwayne Johnson, dessen Einnahmen sich 2021 bei 50 Millionen belaufen. Mit Gagen in Höhe von jeweils 40 Millionen Dollar teilen sich Will Smith und Denzel Washington den dritten Rang. Die ersten sechs Plätze dieser Liste wird von Männern belegt. Mit Jennifer Lawrence kommt die erste Frau an siebter Stelle.

Verwendete Quelle: "Variety"