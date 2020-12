Filme sind für viele Menschen in Deutschland besonders wichtig, um sich in Weihnachtsstimmung zu bringen. Diese Weihnachtsklassiker dürfen auch in diesem Jahr auf keinen Fall fehlen.

Kultfilm "Kevin - Allein zu Haus" feiert in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag. Für viele Deutsche gehört der Film zur Weihnachtszeit dazu, wie eine Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov zeigt. Da es ohne Weihnachtsmärkte und ein heiteres Beisammensein in diesem Jahr schwer wird, in Weihnachtsstimmung zu kommen, gewinnen Filme deutlich an Stellenwert.

Die Statista-Grafik zeigt, dass der Weihnachtsklassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" für die Deutschen an Weihnachten aber immer noch die Nummer eins ist. Zwölf Prozent der Befragten sehen diesen Film am liebsten. Knapp dahinter folgen "Kevin - Allein zu Haus" und "Der kleine Lord" (je elf Prozent).

Ebenfalls in der Liste der Top 10 sind die Filme "Santa Clause - Eine schöne Bescherung", "Tatsächlich Liebe" und "Das Wunder von Manhattan". Damit lassen sich ein paar besinnliche Fernsehabende mit der Familie verbringen.