"Naatu Naatu" "Germans can't dance?": Deutsche Botschaft in Indien gratuliert Oscar-Gewinnern mit Tanzvideo

Der lebendige Song "Naatu Naatu" hat den Oscar für den besten Song in diesem Jahr nach Indien gebracht. Glückwünsche gab es auch von der deutschen Botschaft in Neu Delhi – in Form eines kreativen Tanzvideos.

Auf besondere Art und Weise hat die Deutsche Botschaft in Neu Delhi Indien zum Oscar für den besten Filmsong gratuliert: mit einem selbst produzierten Tanzvideo in den Straßen der indischen Hauptstadt. In dem von Botschafter Philipp Ackermann am Samstag auf Twitter veröffentlichten Video imitieren die Mitarbeiter der Botschaft in einem Flashmob die energiegeladene Tanznummer "Naatu Naatu" aus dem indischen Film "RRR".

Ackermanns Fazit: "Alles andere als perfekt. Aber Spaß."

Einige der – auch indischen – Mitarbeiterinnen treten in Dirndl auf, zwei Tänzer versuchen sich in Lederhosen; Botschafter Ackermann tanzt lieber in blauer Tunika und bequemer weißer Hose. Die Stimmung ist großartig, die Schritte sind es nicht immer. "Alles andere als perfekt. Aber Spaß", kommentierte Ackermann selbst die Einlage. Zum Schluss ragt ein Staffelstab mit der Aufschrift "Naatu Naatu" in dem Himmel – und Ackermann ruft gleich noch alle anderen Botschaften auf, sich an der "Challenge" zu beteiligen.

Diversität wurde bei den diesjährigen Oscars groß geschrieben. Neben dem deutschen Erfolgsfilm "Im Westen nichts Neues" sorgten auch die Inder für eine Überraschung. Die energiegeladene Tanznummer "Naatu Naatu" aus dem indischen Film "RRR" gewann den Oscar als bester Song und setzte sich damit gegen die Superstars Lady Gaga und Rihanna durch.