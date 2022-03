Die Schauspielerinnen Emilia Jones (l.) und Marlee Matlin (r.) in einer Szene des Films "Coda" von Apple TV+, der in diesem Jahr in der Kategorie "bester Film" gewonnen hat.

"Coda" von Apple TV+ wurde als bester Film bei der Oscar-Verleihung ausgezeichnet. Erstmals steht ein Streaming-Dienst hinter dem Sieger in dieser Kategorie. Welche weiteren Oscar-Filme es bei Netflix und Co. zu sehen gibt, erfahren Sie hier.

Sie gilt als die begehrteste Kategorie bei der Oscar-Verleihung, die Kategorie "Bester Film". In diesem Jahr geht die Auszeichnung an "Coda". Der Film erzählt die Geschichte einer Familie, in der fast alle gehörlos sind. Hinter "Coda" steht Apple TV+. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Oscars, dass ein Streaming-Dienst in der Kategorie "Bester Film" gewinnt. Mit dem Schwarz-Weiß-Film "Roma" hatte 2019 zum ersten Mal eine Netflix-Eigenproduktion in der Top-Sparte "Bester Film" bei den Oscars mitgemischt. Damit war die Plattform und mit ihr das Streaming endgültig ein ernstzunehmender Rivale für das klassische Kino geworden, auch wenn der Oscar am Ende an die Studioproduktion "Green Book" ging. Nun hat es Apple TV+ mit "Coda" in diesem Jahr geschafft.

Welche weiteren nominierten und ausgezeichneten Oscar-Filme aktuell bei Streaming-Plattformen zu sehen sind, zeigt diese Übersicht.

Diese Filme können Sie bei Netflix sehen:

"Die Mitchells gegen die Maschinen"

"Don't Look Up"

"Drei Lieder für Benazir"

"Frau im Dunkeln"

"Hörbar"

"Lead Me Home – Nach Hause"

"Rote Robin"

"Tick, Tick... Boom!"

"The Hand of God"

"The Power of the Dog"

Diese Filme können Sie bei Amazon Prime sehen:

"Being the Ricardos"

"Der Prinz aus Zamunda 2"

Diese Filme können Sie bei Sky sehen:

"Dune"

"Summer of Soul"

Diese Filme können Sie bei Apple TV+ sehen:

"Coda"

"Macbeth"

Diese Filme können Sie bei Disney + sehen:

"Cruella"

"Encanto"

"Free Guy"

"Luca"

"Nightmare Alley"

"Raya und der letzte Drache"

"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings"

"Summer of Soul (… Or, when the revolution could not be televised)"

"The Eyes of Tammy Faye"

"West Side Story"

Quellen: Mit Material der dpa, harpersbazaar.de, welt.de