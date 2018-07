So wie diese Dumbos, die Teile von einem Karussell in Disneyland waren, gibt es nun rund 750 Objekte des berühmten Freizeitparks, die versteigert werden sollen. Über 25 Jahre lang hat der in Hollywood beschäftigte Richard Kraft kleine und große Gegenstände gesammelt, die Ende August in Los Angeles unter den Hammer kommen sollen. "Das haben echte Handwerker gemacht. Und ich liebe es, das in einer Ausstellung zu sehen. Und dass es von anderen bewundert werden kann. Denn so wie hier würde man es sonst nirgendwo betrachten können." Hinter der Auktion stehen die "Van Eaton Galleries" in Los Angeles. Doch bevor der Verkauf startet, können sich interessierte Personen die Gratis-Ausstellung mit dem Titel "That's From Disneyland" auf einer rund 6000 Quadratmeter großen Ladenfläche einen Monat lang anschauen. Die Auktion findet dann am 25. und 26. August statt. Und Teile von dem Erlös sollen an medizinische Einrichtungen für Kinder gespendet werden.