Sehen Sie im Video: VHS-Sammlung als Goldgrube – Diese alten Disney-Filme sind ein Vermögen wert.









Ausgestorben ist sie. Ein Relikt alter analoger Technik-Tage: Die alte VHS-Kassette. Sie musste längst neuerer Technik weichen, erst erhielt die DVD und später die Blueray Disc Einzug in deutsche Wohnzimmer, dann machten Streamingportale auch der silbernen Scheibe den Garaus. Gerade die sperrigen VHS-Kassetten wurden nach und nach aus dem Medienangebot verbannt und häufig entsorgt. Doch wie vieles, was selten ist, steigen mit zunehmendem Alter nun die Preise für VHS-Kassetten. Wer seine alte Schätze noch hortet, sollte einmal einen Blick in die alte Sammlung werfen, denn einige Bänder sind heute ein Vermögen wert – bis zu 1 Million Dollar verlangen Händler in Ausnahmefällen. Vor allem Disney-Filme erfreuen sich bei Sammlern großer Beliebtheit. Im Normalfall werden Summen im dreistelligen oder sogar vierstelligen Bereich gezahlt. Also schnell einmal nachschauen, ob die alten „Susi und Strolch“, „Das Dschungelbuch“ oder „Der König der Löwen“-Kassetten noch im Regal oder im Karton stehen. Deutsche Kassetten werden auf Ebay für Preise zwischen 100 Euro und in Einzelfällen sogar für über 1.000 Euro angeboten. Für Kollektionen rufen Händler bis zu 10.000 Euro auf. Allerdings ist nicht jede Disney-Kassette Automatisch auch ein kleiner Schatz. Natürlich gilt: Je besser der Zustand, umso höher sind die Preise. Für „Die Schöne und das Biest“ in der deutschen Version werden aktuell bis zu 5.000 Euro aufgerufen. Doch das ist nichts gegen die Preise für englischsprachige Kassetten und Sonder-Editionen. Aktuell wird eine seltene Ausgabe der Disney Serie: A Tale of Two Critters für 1.000.000 Dollar bei ebay angeboten. Die Black Diamond Edition von Beauty and the Beast ist für immerhin noch 527.450 Dollar angeboten. Da lohnt es sich wohl die alten Bestände noch einmal gründlich zu durchforsten.

