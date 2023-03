Vor mehr als 30 Jahren kam der erste Teil der Serie in die Kinos. Bei den Dreharbeiten für "Manta Manta - Zwoter Teil" wurde Schauspieler Til Schweiger an einer Stelle emotional.

Für Til Schweiger (59) wurde es bei den Dreharbeiten für den Film "Manta Manta - Zwoter Teil" an einer Stelle sehr emotional. "Beim Dreh gab es diesen magischen Moment, wo so ungefähr bei der Hälfte des Filmes - man dreht das ja nicht chronologisch - der Original-Manta in die Halle kam", berichtete der Schauspieler und Regisseur der Deutschen Presse-Agentur in Köln. "Und sowohl "Uschi" Tina Ruland als auch "Klausi" Michael Kessler und ich hatten Tränchen in den Augen. Das hat mich wirklich überrascht."

Er habe immer schon eine Fortsetzung des Kultfilms "Manta Manta" aus dem Jahr 1991 drehen wollen, aber der Produzent Bernd Eichinger (1949-2011) sei dagegen gewesen, sagte Schweiger. "Er fand die Idee total scheiße. Er hat gesagt: "Die Manta-Witz-Welle ist vorbei." Ich hab dann gesagt: "Bernd, die Welle war vorbei, als der Film ins Kino kam." Aber er hat nie dran geglaubt. So hat sich das dann etwas hingezogen." "Manta Manta - Zwoter Teil" startet am Donnerstag (30. März) in den Kinos.