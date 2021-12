Sehen Sie im Video: "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" wird neuverfilmt – Was Sie über die Hauptdarstellerin wissen müssen. Sollte es bald Abwechslung im Weihnachtsprogramm geben? Für viele ist die deutsch-tschechische Koproduktion „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" aus dem weihnachtlichen TV-Programm nicht wegzudenken. Der Film aus dem Jahr 1973 wurde in Dresden, Prag und Ost-Berlin gedreht. Doch jetzt bekommt der Märchenklassiker Konkurrenz aus Norwegen. Denn dort wurde ein Remake des Originals produziert. Und der erste Trailer der Märchen-Neuauflage ist durchaus vielversprechend. Die Bilder, aufgenommen in der Norwegischen Natur und im Freilichtmuseum Maihaugen in Lillehammer, stehen modernen Disney-Verfilmungen in nichts nach. Und auch sie kann im Trailer überzeugen: Aschenbrödel selbst. Die Hauptrolle wird gespielt von der norwegischen Popsängerin Astrid S. Die 24-jährige Astrid Smeplass stammt aus Berkåk, einem kleinen Ort etwa 80 Kilometer südlich von Trondheim. Ihre Karriere begann 2013 bei der Castingshow "Idol". Damals wurde sie fünfte, doch sie konnte sich mit ihrer Musik über die Casting-Show hinaus einen Namen machen. Auch auf Instagram ist die Norwegerin populär, dort gewährt sie Einblicke in ihr Privatleben, teils lässt sie dabei auch etwas tiefer blicken. Aschenbrödel ist ihre erste große Rolle als Schauspielerin. Im Interview sagte sie: Aschenbrödel sei ein cooles und mutiges Vorbild für junge Mädchen. „Man verfolgt ihre Reise, auf der sie von ihrer Stiefmutter unterdrückt wird, sie wird gemobbt." Doch Aschenbrödel gewinne an Selbstvertrauen und wehre sich.

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" gehört zu Weihnachten wie der Christbaum oder der Weihnachtsmann. Nun gibt es auf Amazon Prime den tschechischen Filmklassiker in der Neuauflage aus Norwegen.

Die tschechische Märchenverfilmung "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ist nicht nur hierzulande ein beliebter Weihnachtsklassiker. Auch in Norwegen ist der Streifen durchaus sehr beliebt. Daher verwundert es nicht so sehr, dass die Skandinavier nun eine Neuauflage an den Start bringen.

"Tre Nøtter Til Askepott" (Deutsch: "Drei Nüsse für Aschenputtel") heißt die Neuverfilmung und läuft in Norwegen bereits seit November in den Kinos. Amazon bringt die Neufassung ab Montag, den 20. Dezember 2021, nach Deutschland – und das neue Aschenbrödel ist keine Unbekannte!

Astrid S. sang schon mit Shawn Mendes

Für die Hauptrolle konnte die bekannte Sängerin Astrid S. gewonnen werden, die mit bürgerlichem Namen Astrid Smeplass heißt. Astrid wurde durch den Song "Air", den sie mit Superstar Shawn Mendes singen durfte, einem breiteren Publikum bekannt. Auch für "Drei Haselnüsse" steuert sie einen Song bei.

"Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen", sagt die Sängerin im Interview mit "Bild am Sonntag". "Ich dachte, sie hätten sich geirrt, ich hab's nicht glauben können. 'Drei Haselnüsse für Aschenbrödel' ist mein Lieblingsfilm", so Astrid weiter. Aschenbrödel habe sie in der Vergangenheit sehr inspiriert, da sie eine Person mit starkem Willen sei, für sich selbst einstehe und aktiv Entscheidungen für ihre Zukunft treffe.

Schauspieldebüt mit "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"

Astrid S. feiert mit der Neuauflage von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ihr Schauspieldebüt – eine ganz neue Herausforderung. "Ich wusste nicht, worauf ich mich da einlasse. Ich wusste nicht, wie ein Filmset aussieht oder wie ein Drehtag abläuft. Wie oft darf man eine Szene drehen? Bekommt man sein Essen gestellt oder bringt man selbst Essen mit?", erzählt die Sängerin weiter.

Eingeschüchtert sei sie aber am meisten von den Pferden gewesen, da sie ihrer Meinung nach so kraftvoll und schnell seien. "Als ich auf dem Pferd durch den Schnee ritt, während ich einen Pfeil abschoss und meinen Text aufsagte, war das Multitasking auf einem ganz anderen Level", berichtet sie weiter. Am emotionalsten sei für sie aber die Ballszene gewesen. Sie sagt: "Als wir die Ballszene drehten, fühlte ich mich in meinem Kleid wie Cinderella. Das war ein großartiger Moment. Da musste ich mich kurz kneifen."

Amazon veröffentlicht "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"

Der Film handelt wie sein Original vom "Aschenbrödel", das adoptiert wurde und nun bei seiner Stiefmutter lebt. Es versucht, der bösen Stiefmutter zu entkommen und die Liebe zu finden. Amazon hat die Story jedoch modernisiert und verspricht viel Romantik, Magie und Action.

Wer doch lieber den Klassiker sehen will, kann dies ebenfalls auf Amazon Prime tun. Im Fernsehen läuft "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" zu unterschiedlichen Terminen noch bis Januar.

Quelle: "Bild"