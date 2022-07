E.T.

Gollum

Alf

E.T., Gollum und viele weitere Film-Wesen begeistern die Zuschauer vor den Bildschirmen.Doch oft ist gar nicht bekannt, wer sich hinter den Kult-Figuren verbirgt.Diese Schauspieler stecken hinter den beliebtesten Film-Wesen.Einer der kommerziell erfolgreichsten Spielfilme aller Zeiten ist „E.T. –Außerirdische“.Der Science-Fiction-Film kommt 1982 in die Kinos.Dabei begeistert die Hauptfigur die Zuschauer mit seiner trottelig-liebevollen Art.In die Rolle des Außerirdischen schlüpft damals Tamara De Treaux .Die kleinwüchsige Schauspielerin ist mit ihren 79 Zentimetern Körpergröße perfekt für die Rolle des Außerirdischen geignet.Wochenlang steckte die damals 22-Jährige in der engen Puppe aus Metall und Kunststoff. Da die Arbeit so anstrengend ist, teilte sich De Treaux die Rolle mit anderen Darstellern– einer ebenfalls kleinwüchsig, ein anderer ohne Beine.Nach E.T. spielt die US-Amerikanerin in einigen Horrorfilmen mit – meist in der Rolle von Fantasie-Figuren. An ihren Erfolg als E.T. kann sie allerdings nicht anknüpfen.Gollum spielt sowohl in „Der Hobbit“-Trilogie als auch in den „Der Herr der Ringe“-Filmen eine zentrale und tragische Rolle.Gespielt wird die unheimliche Kreatur von Andy Serkis.Zunächst sollte der britische Schauspieler der Figur nur seine Stimme leihen.Doch als Peter Jackson erkennt, wie gut Serkis Körpersprache zur Rolle passt, übernimmt der Schauspieler die Darstellung der Filmfigur.Andy Serkis wird durch dir Darstellung von Gollum bekannt und spielt danach in Filmen wie „King Kong“ und „The Batman“ mit.Alf ist eine 102-teilige US-amerikanische Sitcom, in der der titelgebende Außerirdische mit seinem Raumschiff in einer Garage bruchlandet.Die Begeisterung für die Serie (1986 -1990) ist so groß, dass 1996 der Spielfilm folgt.Die Rolle des Außerirdischen übernimmt sowohl in allen Serien-Folgen als auch im Film der US-Amerikaner Paul Fusco.Der Schauspieler fungiert damals als Stimme, Autor und Puppenspieler von Alf.In weiteren Filmen taucht Fusco allerdings nicht auf.