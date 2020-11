Bekannt aus "The Kids Are All Right"

Er wurde nur 30 Jahre alt: Eddie Hassell ist tot. Der aus dem Film "The Kids Are All Right" bekannte Schauspieler wurde in Texas erschossen.

Tragisches Ende einer noch jungen Karriere: In Texas ist der Schauspieler Eddie Hassell gestorben. Das bestätigte das Management dem Branchenportal "Variety". Bei dem Tod handelt es sich um ein Gewaltverbrechen. Wie das Newsportal "TMZ" berichtet, ist der 30-Jährige am Sonntagmorgen vor der Wohnung seiner Freundin erschossen worden. Noch ist der Tathergang nicht ganz klar, doch offenbar fielen die tödlichen Schüsse im Zusammenhang mit einem Autodiebstahl.

Hassell wurde 1990 in der texanischen Stadt Corsicana geboren. Erste Schauspielerfahrungen sammelte er schon im Kindesalter. So stand er 2004 in einer Folge der US-Serie "Oliver Beene" vor der Kamera, 2005 und 2006 wirkte er in insgesamt zehn Folgen der Mystery-Serie "Surface – Unheimliche Tiefe" mit.

Einem größeren Publikum bekannt wurde er mit seiner Rolle in dem Kinofilm "The Kids Are All Right", wo er 2010 an der Seite von Julianne Moore, Annette Bening und Mark Ruffalo den Schüler Clay spielt. Der Film gewann auf der Berlinale den Teddy-Award und wurde bei den Oscars als bester Film nominiert.

Eddie Hassell war Skater

Weitere Auftritte hatte Hassell in den Serien "Devious Maids – Schmutzige Geheimnisse" (2013) sowie "Longmire" (2015). Im Kino war der Texaner 2013 in einer kleinen Rolle in dem Biopic "Jobs" zu sehen, einer Verfilmung des Lebens von Apple-Gründer Steve Jobs.

Eddie Hassell war neben der Schauspielerei leidenschaftlicher Surfer und Skateboarder. Skateboard-Fahren mache eine großen Teil seines Lebens aus, sagte er einmal in einem Interview mit der Zeitschrift "Elle".

Hassell war auch Autor, 2009 veröffentlichte er "Someone Should Tell You: Startling Revelations and Truths to Help You Understand and Improve Your Life", ein Buch, das sich an Gläubige richtet und Anleitung für die richtige Lektüre der Bibel gibt.

Verwendete Quelle: "Variety.com"; "TMZ.com", "Elle"