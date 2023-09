Elliot Page bei der Premiere seines neuen Films "Close To You" auf dem Toronto International Film Festival

von Eugen Epp Die erste Filmrolle nach seiner Transition hat viel mit dem Leben von Elliot Page zu tun: Er spielt einen Trans-Mann. Für den 36-Jährigen war das ein "befreiendes" Gefühl.

Zum ersten Mal nach seiner Transition ist Schauspieler Elliot Page bald wieder auf der Leinwand zu sehen. Sein neuer Film "Close To You" feierte soeben beim Toronto International Film Festival Premiere. Page fungierte auch als Co-Produzent und war am Drehbuch beteiligt. Viele der Szenen wurden improvisiert.

Die Story weist Parallelen zu Pages Privatleben auf, denn der 36-Jährige spielt in dem Film einen Trans-Mann, der um die Anerkennung seiner Identität kämpft. Die erste Film-Rolle nach seiner Transition und seinem Coming-Out 2020 ist für Page also eine ganz besondere. "Für mich persönlich war das der absolute Höhepunkt meiner Karriere", schwärmte der Schauspieler sogar im Gespräch mit dem US-Magazin "People".

Elliot Page: Erster Film nach seiner Transition

Die Arbeitsweise von Regisseur Dominic Savage und die Erfahrung, einen solchen Film zu machen sei etwas, was er "bisher nicht erlebt" habe: "Ich bin dankbar, ein Teil dieser Arbeit zu sein und hoffe, es wieder machen zu können." In der Netflix-Serie "Umbrella Academy" war Page in der dritten Staffel bereits als Mann zu sehen, die Serie thematisierte auch die Transition seiner Figur. Seine letzte Filmrolle hatte er allerdings 2017 in "Flatliners". Zuletzt veröffentlichte er seine Autobiografie "Pageboy".

In "Close To You" spielt Page den Transgender-Mann Sam, der zum ersten Mal nach seiner Transition in seine Heimatstadt zurückkehrt und dabei auf seine Familie und eine alte Freundin (Hillary Baack) trifft. "In dem Film geht es viel um Verbindungen, darum, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, gesehen zu werden", sagte Page der Nachrichtenagentur Reuters.

Den Film zu drehen sei für ihn "befreiend" gewesen, erklärte er "Entertainment Weekly". Eine Szene, in der er mit nacktem Oberkörper schläft, hat für Page eine besondere Bedeutung. "Diesen Typen zu spielen, der sich wohl fühlt, präsent ist und in seinem Körper aufwacht – das hat mir viel bedeutet", sagte er. "Ich hätte nie gedacht, dass ich mich so fühlen würde." Wann die Independent-Produktion in die Kinos kommt, ist noch unklar.

