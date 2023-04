von Lone Grotheer Als erster Schauspieler mit Down-Syndrom der eine Hauptrolle in einem Disneyfilm verkörpert, schreibt Noah Matthews Matofsky Geschichte. In der Live-Action-Verfilmung "Peter Pan und Wendy spielt er an der Seite von großen Namen wie Jude Law.

Noah Matthews Matofsky schreibt Geschichte. Der 15-jährige Brite ist der erste Schauspieler mit Down-Syndrom, der eine Hauptrolle in einem Disneyfilm verkörpern darf. Ab Ende April wird er an der Seite von Größen wie etwa Jude Law in "Peter Pan und Wendy" als Slightly zu sehen sein, der Anführer von Peter Pans "Lost Boys". Im Casting hat der Jungschauspieler sich dabei gegen tausende andere Bewerber durchsetzen können. Es ist seine erste große Rolle.

Etwa ein halbes Jahr lang war der Schauspieler zunächst mit seiner Mutter und später mit seinem Vater für die Dreharbeiten in Vancouver und Neufundland. Die Familie teilte sich auf, denn seine Schwester musste in England weiter zur Schule gehen. Für den 15-Jährigen waren die Dreharbeiten ein Abenteuer, erzählte er der englischen Zeitung "The Sun". Es sei viel zu lernen gewesen in sehr kurzer Zeit, die Zeit sei aber wirklich aufregend gewesen und er habe sie sehr genossen. Auch die Drehorte haben dem jungen Schauspieler gut gefallen.

Noah Matthews Matofsky mochte besonders den Eiswagen am Set

Am meisten Spaß hatte Noah an den besonders actionreichen Szenen. Vor allem eine eher komplizierte Szene, bei der das Piratenschiff kentert, war eins der Highlights für den jungen Schauspieler. Ein weiterer Höhepunkt während der Dreharbeiten war für Noah auch der Tag, an dem Jude Law einen Eiswagen ans Set bestellte und allen selbst Eis austeilte. Der Hollywood-Star übernimmt in der Neufassung des Klassikers die Rolle des Bösewichts Captain Hook, die ganz im Kontrast steht zu seinem immer freundlichen Umgang mit den Kindern am Set.

In seiner Heimat ist Noah Matthews Matofsky inzwischen ein kleiner Star. Viele seiner Freunde hätten ihm schon Komplimente gemacht und nach Autogrammen gefragt, nachdem sie den Trailer gesehen hatten, erzählte der Jungschauspieler: "Ich bin irgendwie ein bisschen ein Held."

Einspielergebnisse Das sind die erfolgreichsten Filme aller Zeiten – ein Regisseur hat ein Abo auf die Spitzenplätze 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter Platz 10: "Marvel’s The Avengers" 2012 kam der Film rund um das Superheldenteam in die Kinos und spielte weltweit 1,5 Milliarden Dollar ein. Mehr

Noah nimmt neben der Schule an den Wochenenden schon Schauspielunterricht. Nach der Schule will der 15-Jährige nun erst recht nach der Schule eine Schauspielausbildung absolvieren. Er möchte Vorbild sein für viele andere junge Menschen, die ebenfalls das Down-Syndrom haben und sie ermutigen, ihren Träumen zu folgen. Das Down-Syndrom sollte niemanden zurückhalten, findet Noah. Der Film läuft ab dem 28. April bei Disney+.

Quelle: "The Sun"