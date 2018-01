Fatih Akins NSU-Drama "Aus dem Nichts" ist weiter auf Erfolgkurs. "In The Fade" - so der internationale Titel ist bei den Critics' Choice Awards in den USA zum besten nicht englischsprachigen Film gekürt worden. Hauptdarstellerin Diane Kruger nahm den Preis entgegen. Der Film über eine Frau, die bei einem Neonazi-Anschlag ihren türkischstämmigen Ehemann und den gemeinsamen Sohn verliert, hatte am Wochenende einen Golden Globe gewonnen und ist auch im Rennen um einen Oscar. In den Top-Kategorien punktete bei der Critics' Choice Gala in Santa Monica aber ein anderer Film. Guillermo del Toro räumte mit seinem düsteren Märchen "The Shape of Water" die Titel "Bester Film" und Bester Regisseur" ab, Preise gab es auch für das Szenenbild und die Filmmusik. Für "Shape of Water" läuft die Trophäen-Saison bislang vielversprechend. Insgesamt erinnerten die Kritikerpreise ein wenig an die Golden-Globe-Siegerliste. Gary Oldman wurde erneut für seine Rolle des Winston Churchill in "Darkest Hour", als bester Schauspieler geehrt. Beste Schauspielerin wurde Frances McDormand, die bei der Gala am Donnerstag fehlte, für ihre Rolle in "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". Ein Unterschied zu den Golden Globes fiel aber bereits auf dem Roten Teppich auf. Nach dem Dresscode "schwarz", mit dem die Hollywoodstars gegen Sexismus und Benachteiligung von Frauen protestierten, ging es bei den Critics' Choice Awards eher farbenfroh zu. Diane Kruger sagte, der Symbolik müssten jetzt Taten folgen. "Egal, welche Kleiderfarbe Du für den Rest Deines Lebens trägst. , aber es muss einen echten Wandel geben und wir müssen sicherstellen, dass er auch geschieht." Die US-Kritikerpreise gelten neben den Golden Globes als wichtiges Stimmungsbarometer für die Oscars. Die begehrten Gold-Statuetten werden in diesem Jahr zum 90. Mal vergeben, die Gala steigt am 4. März.