In der Nacht zum Montag wurden in Los Angeles die American Music Awards verliehen. Wie schon im vergangenen Jahr stellte Jennifer Lopez mit ihrer Performance die anderen Künstler:innen in den Schatten. Die 52-Jährige präsentierte den Song "On May Way" aus ihrem neuen Kinofilm "Marry Me – Verheiratet auf den ersten Blick". Die Romanze kommt zwar erst im Februar 2022 in die Kinos, aber Lopez rührt bereits jetzt fleißig die Werbetrommel und bewies ganz nebenbei, wie toll sie in einem cremefarbenen Kleid aussieht. Vielleicht auch ein Wink an ihren Partner Ben Affleck.