Festival Neuer Film von Kirill Serebrennikow in Cannes

In seiner Heimat stand der Regisseur vor Gericht, ist nun aber wieder im Cannes-Wettbewerb vertreten. Serebrennikow wird selber nicht beim Filmfest sein, dafür erzählt einer der deutschen Ko-Produzenten einige Details.

Vor drei Jahren blieb sein Platz bei der Premiere in Cannes leer: Kirill Serebrennikow durfte nicht aus Russland ausreisen. Mittlerweile wurde der Theater-, Opern- und Filmregisseur wegen angeblichen Betrugs zu einer Bewährungsstrafe verurteilt und ist nun mit «Petrov's Flu», einer deutschen Ko-Produktion, zurück im Wettbewerb des Festivals.

Roman Paul ist einer der deutschen Produzenten von Razor Film. Im Interview der Deutschen Presse-Agentur erzählt er, wie Serebrennikow in Russland arbeiten kann und wie wichtig die internationale Plattform durch die Festspiele Cannes ist.

Frage: Kirill Serebrennikow wurde in Russland wegen angeblichen Betrugs zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Unter welchen Bedingungen kann er überhaupt arbeiten?

Antwort: Es ist richtig, dass Kirills Bewährungsstrafe noch läuft und dies auch einer der Gründe ist, weshalb er nicht nach Cannes kommen wird. Ansonsten kann er aber in Russland seiner Arbeit als Regisseur nachgehen, seit das Urteil gefällt wurde.

Frage: Sie haben zuvor schon unter schwierigeren Umständen produziert, wie zum Beispiel «Das Mädchen Wadjda» in Saudi-Arabien. Was war nun aus Produzentensicht das Besondere an dieser Zusammenarbeit?

Antwort: In Bezug auf Film kann man diese beide Länder nicht wirklich vergleichen: Zum einen ist da Saudi-Arabien, wo Haifaa Al Mansour 2012 den ersten Kinospielfilm überhaupt mit «Wadjda» drehte und auch bis zu ihrem zweiten, dort mit uns realisierten Film «Die perfekte Kandidatin» von 2019 nicht viel gedreht wurde.

Auf der anderen Seite hat man mit Russland eines der historisch stärksten Länder in Bezug auf Kino - sie haben die Kunstform mit erfunden und verfügen dementsprechend über eine lange Tradition, und natürlich auch die filmische Expertise. Es gibt dort Fachkräfte auf Weltniveau, während Saudi-Arabien am Anfang seines Filmschaffens steht, aber auch mit viel Potenzial.

Aus produzentischer Sicht ist die Arbeit mit Hype Productions und Kirill Serebrennikov sehr klar und professionell gewesen - man trifft sich, um Zielvorgaben zu vereinbaren in Bezug auf die Finanzierung. Da wir diese erreichen konnten, waren wir dabei und wurden dann entsprechend in den unterschiedlichen Phasen des Drehbuchs und Schnitts konsultiert.

Frage: Für die Premiere seines Films «Leto» durfte Serebrennikow zuletzt nicht ausreisen und bei der Premiere in Cannes dabei sein. Wie wird es dieses Mal sein?

Antwort: Aufgrund seiner noch laufenden Bewährungsstrafe und der angespannten Covid-Situation in Russland, die eine unkomplizierte Einreise nach Frankreich verhindert, wird es wohl dieses Mal leider nichts - wir setzen aber auf ein nächstes Mal und dass Kirill dann dabei sein kann. Er ist ein sehr umtriebiger und produktiver Künstler.

Frage: Wie wichtig ist auch, aber nicht nur vor dem Hintergrund von Serebrennikows Situation die internationale Aufmerksamkeit beim Filmfest Cannes?

Antwort: Cannes ist das wichtigste Filmfestival der Welt und hält auch den größten Filmmarkt ab. Von daher ist das Ereignis für alle unsere Filme, die wir momentan im Programm haben und auch die, die wir planen, von immenser Wichtigkeit. Eine Teilnahme am Wettbewerb in Cannes zieht üblicherweise weltweite Verkäufe nach sich, Festivals überall fragen den Film für lokale Premieren an und wenn es einen Preis gibt, verbessert sich die Lage noch einmal, aber entscheidend ist, dabei zu sein und vom Publikum gut aufgenommen zu werden.

Man muss sich allerdings vor Augen führen, dass dieses Jahr dort 24 Filme allein um die Goldene Palme konkurrieren - eine enorme Anzahl und da sind sicher viele gute Kandidaten dabei. Es ist ein ernstes Spiel - unsere jährliche WM sozusagen.

ZUR PERSON: Gemeinsam mit Gerhard Meixner gründete Roman Paul im Jahr 2002 die Filmproduktionsfirma Razor Film in Berlin. Dort wurden bereits Werke produziert wie der erste saudi-arabische Spielfilm «Wadjda» (von Haifaa Al Mansour), «Quo Vadis, Aida?» (von Jasmila Žbanić) sowie die mit je einem Golden Globe prämierten Dramen «Waltz With Bashir» (von Ari Folman) und «Paradise Now» (von Hany Abu-Assad).