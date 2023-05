Levy Rico Arcos hat den "Bunte New Faces Award" für seine Rolle in "Sonne und Beton" erhalten (Archivbild). Foto

Hoch gelobt wurden sie für ihre Darstellungen schon länger, jetzt sind Bayan Layla und Levy Rico Arcos für ihre schauspielerischen Leistungen geehrt worden.

Die Schauspielerin Bayan Layla und der Schauspieler Levy Rico Arcos werden in diesem Jahr als Nachwuchstalente mit dem "Bunte New Faces Award Film" ausgezeichnet. Das wurde am Donnerstagabend in Berlin bekanntgegeben.

Arcos erhält die Auszeichnung für seine Rolle im Coming-of-Age-Drama "Sonne und Beton". "Authentisch, wuchtig, voller Energie und dabei absolut glaubwürdig", lobte die Jury seine Arbeit. Der Film basiert auf einem Buch von Comedian Felix Lobrecht und erzählt vom Aufwachsen in der Berliner Gropiusstadt.

Layla wird für ihre Rolle im Drama "Elaha" geehrt, der Film von Milena Aboyan wird auch als bester Debütfilm ausgezeichnet. Darin gehe es "um die seelischen Nöte einer jungen Frau, um sexuelle Selbstbestimmung und um einen Clash zwischen Kulturen". Die Jury sprach von einer "sensationellen schauspielerischen Leistung".

Ein Sonderpreis geht an Felix Kammerer für seine Rolle im Antikriegsdrama "Im Westen nichts Neues". Die Jury würdigte ihn als eines der größten Talente in Film und Fernsehen. Auch die Rapperin Ebow, die bürgerlich Ebru Düzgün heißt, wurde geehrt.