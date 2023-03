Eine amerikanische und eine britische Schauspielerinnen wollen sich die Kamara teilen. "Mother Mary" heißt ihr Film. Wo er gedreht wird.

Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway (40, "Les Miserables", "She Came to Me") und Emmy-Gewinnerin Michaela Coel (33, "I May Destroy You", "Black Panther: Wakanda Forever") werden die Hauptrollen in dem Film "Mother Mary" übernehmen. Das US-Filmstudio A24 gab das neue Projekt unter der Regie von David Lowery (42, "The Green Knight") am Dienstag bekannt.

Das Psychodrama dreht sich um eine Megastar-Sängerin (Hathaway) und deren Beziehung mit einer Modedesignerin (Coel). Pop-Produzent Jack Antonoff und Sängerin und Songwriterin Charli XCX ("How I'm Feeling Now") liefern Originalsongs für den Film.

Die Kölner Firma Augenschein Filmproduktion ist als Produzent mit an Bord. Der Film werde komplett in Nordrhein-Westfalen gedreht, teilte die Film- und Medienstiftung NRW mit. Das Projekt werde mit einer Million Euro gefördert, hieß es weiter.