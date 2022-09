Die 79. Filmfestspiele von Venedig sind am Abend des 10. Septembers mit der Verleihung des Goldenen Löwen zu Ende gegangen. Mit dem Preis wird der beste Film gekürt – in diesem Jahr hat "All the Beauty and the Bloodshed" von Laura Poitras gewonnen. Die Dokumentation handelt von der Fotografin Nan Goldin. 23 Filme haben auf diesen Titel gehofft.

Als beste Schauspielerin wurde Cate Blanchett ausgezeichnet und als bester Schaupieler Colin Farrell.

Filmfestspiele haben lange Tradition in Venedig

Die 79. Internationalen Filmfestspiele von Venedig werden von La Biennale di Venezia organisiert und fanden vom 31. August bis zum 10. September 2022 auf dem Lido di Venezia statt. Das Filmfestival hat eine lange Tradition – es wurde 1932 gegründet. Sie gelten neben den Filmfestspielen von Cannes und der Berlinale als wichtigstes Filmfestival.

Doch es geht um viel mehr als nur Filme – schon der Eröffnungsabend hat mit einer wichtigen Botschaft des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über den Krieg in der Ukraine begonnen. Auch die Schauspielerin Catherine Deneuve, die für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wurde, sprach über den Krieg in Europa.

Farbenfrohes Fest mit schillernden Looks

Neben Catherine Deneuve, die im roten Kleid ihren Ehrenpreis in Empfang nahm, kamen an den Abenden des Filmfestes viele Stars auf den roten Teppich. Am Samstagabend ging das farbenfrohe Fest zu Ende, doch am Finaltag der Veranstaltung schritten mehrere Stars ganz in Schwarz über den roten Teppich. Darunter auch die Schauspielerin Cate Blanchett und die Jurypräsidentin Julianne Moore – so drückten die Darstellerinnen ihre Anteilnahme am Tod von Queen Elizabeth II. (1926-2022) aus, die am 8. September im Alter von 96 Jahren verstorben war.

Ob ein luftiger Kaftan in Hellblau, ein schwarzes Netz oder "Pretty in Pink" – die Outfits auf dem roten Teppich hätten nicht unterschiedlicher sein können. Die US-amerikanische Schauspielerin Tessa Thompson zeigte sich im Edgy-Style im Mesh-Dress. Jodie Turner-Smith beeindruckte in einer multicolorierten Robe des Designers Christopher John Rodgers und Timothée Chalamet zeigte sich als wahre Stilikone. Er kam in einem roten, rückenfreien und schimmernden Jumpsuit mit extravagantem Ausschnitt.

