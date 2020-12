Sehen Sie im Video: Erkennen Sie aus welchen Filmen und Serien diese Szenen stammen?













Egal ob Weihnachtskomödie oder Drama –

vielen Fans reicht eine Szene, um ihren Lieblingsfilm zu erkennen.

In diesem Bilder-Quiz können Sie Ihr Film- und Serienwissen testen!

1. In welchem Film verlässt Hugh Grant als Premierminister das Haus?

"Tatsächlich ... Liebe"

2. In welcher Serie sitzen Jonas und der Unbekannte auf dieser Bank?

"Dark"

3. In welcher Serie teilt Teddy seine Gedanken mit Dolores?

"Westworld"

4. In welchem Film kämpft Harrison Ford als Deckard in diesem Appartment?

"Blade Runner"

5. In welchem Film spielt diese Szene im Travel Book Shop?

"Notting Hill"

6. In welcher Serie spielt diese Szene vor dem Highclere Castle?

Und, wie viele Szenen haben Sie erkannt?

Mehr