Bei den Golden Globes hat der biografische Film "Bohemian Rhapsody" zwei Auszeichnungen gewonnnen. Das Werk über den Queen-Sänger Freddie Mercury wurde als bestes Filmdrama ausgezeichnet, auch der Hauptdarsteller Rami Malek bekam für seine Rolle als der Queen-Sänger einen Award - und erinnerte nach der Preisvergabe an den Sänger: "Es gibt nur eine Sache, die wir machen mussten, und das war Freddie Mercury in diesem Film zu feiern. Er ist ein Wunder, es gibt nur einen Freddie Mercury und wir machten keine Kompromisse ihm unsere Liebe, Bewunderung und Anerkennung zu geben, die er verdient." Der Golden Globe als bestes Musical oder Komödie ging an den Film "Green Book", der einen Roadtrip durch den Süden der USA in den den Zeiten der Rassentrennung in den 1960er Jahren erzählt. Auch der das Drehbuch zum Film und Nebendarsteller Mahershala Ali wurden mit einem Golden Globe bedacht. Tränen gab es bei Lady Gaga, die zwar für ihre Rolle in dem Film "A Star is born" leer ausging, aber den Preis für den besten Song einheimste und entgegennahm. Die deutschen Kandidaten gingen leer aus. Regisseur Florian Henckel von Donnersmark beispielsweise musste sich seinem mexikanischen Kollegen Alfonso Cuaron und dem Film "Roma" in der Sparte "bester nicht-englischsprachiger Film" geschlagen geben. Die Golden Globes sind eine der wichtigsten Filmpreise der Welt und werden von der Hollywood Foreign Press Assciation, also der Vereinigung der Auslandpresse in Hollywood vergeben.