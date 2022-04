Die Foo Fighters gewannen drei Grammys. Doch nach dem Tod von Taylor Hawkins waren sie nicht bei der Verleihung. Dafür wurde der Schlagzeuger bei der Veranstaltung mit einer Hommage geehrt.

Der Gastgeber der Grammys, Trevor Noah, begann eine Video-Hommage an den kürzlich verstorbenen Foo Fighters-Schlagzeuger Taylor Hawkins mit den folgenden Worten:

"Das wäre der Moment in der Show, in dem ich die Foo Fighters vorstellen sollte. Wir hätten mit ihnen gefeiert, weil sie heute drei Grammys gewonnen haben. Aber sie sind natürlich nicht hier, weil ihr legendärer Schlagzeuger Taylor Hawkins gestorben ist. Unsere Gedanken sind bei Taylors Familie, seinen Freunden, seiner Foo Fighter-Familie und all seinen Fans."

Grammys: Hommage an Taylor Hawkins

Dann ließ er einen ausführlichen Zusammenschnitt von Hawkins bei der Arbeit zu "There Goes My Hero" ablaufen. Es war nicht die einzige Erwähnung. Dem Schlagzeuger, der es bis in die "Rock and Roll Hall of Fame" geschafft hat, wurde noch häufiger gedacht.

Zu Beginn des Abends trug Billie Eilish ein T-Shirt mit Hawkins' Konterfei, als sie "Happier Than Ever" sang und auf der Bühne mit ihrem Bruder und Produzenten, Musiker Finneas, performte.

Die Band hatte Hawkins' Tod am vergangenen Freitag auf Twitter bekannt gegeben. Die Foo Fighters befanden sich zum Zeitpunkt seines Todes auf einer Südamerika-Tournee. Hawkins wurde Berichten zufolge in einem Hotelzimmer in Bogotá, Kolumbien, tot aufgefunden, wo die Foo Fighters am Freitagabend im Anschluss an ihre Lateinamerika-Tournee auf dem Festival "Estéreo Picnic" in Bogotá auftreten sollten.

Nach seinem Tod zollten viele bekannte Musikgrößen dem verstorbenen Schlagzeuger online Tribut, darunter Alice Cooper, Ozzy Osbourne, Slash, Tom Morello, Perry Ferrell, Gene Simmons, The Smashing Pumpkins und andere.

Die Foo Fighters gewannen drei Grammys, darunter für den besten Rocksong, das beste Rockalbum und die beste Rockperformance.

Quelle: Deadline