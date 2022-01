Der Schauspieler Hardy Krüger starb am Mittwoch im Alter von 93 Jahren in Kalifornien. Auf Instagram bringt sein Sohn Hardy Krüger junior seine Trauer um den verstorbenen Vater zum Ausdruck.

"Das Leben hat mich reich beschenkt, an wertvollen Momenten, schönen Plätzen und bewegenden Begegnungen, doch was mich wohl ein meisten geprägt und inspiriert hat, bist Du." Es sind bewegende Worte, die Hardy Krüger junior bei Instagram an seinen verstorbenen Vater richtet. Hardy Krüger starb am Mittwoch im Alter von 93 Jahren in Kalifornien, wie seine Agentur unter Berufung auf seine Ehefrau am Donnerstag mitteilte.

Hardy Krüger junior teilte am Donnerstagmittag zunächst die Aufnahme einer flachen Hand, die eine Kerze hält. Ein Symbol der Trauer in Schwarz-Weiß. Es folgte eine weitere Aufnahme, eine Szene aus einem Sommer, die Hardy Krüger junior als Kind mit seinem Vater zeigt.

Hardy Krüger junior: "Was bleibt, ist Liebe"

"Wieder so ein Moment! Du hältst den Atem an, die Welt bleibt stehen und dir wird wieder einmal bewusst, das alles geht, irgendwann. Das, was bleibt, ist Liebe, Respekt und meinen tiefsten Wunsch, dass nun dein Weg ein friedlicher und glücklicher sein wird. Da drüben auf die andere Seite", schreibt Hardy Krüger junior.

Zum Tod des Schauspielers Unser Mann in Hollywood: Hardy Krügers Leben und Karriere in Bildern 1 von 8 Zurück Weiter Zurück Weiter Der große deutsche Filmschauspieler Hardy Krüger ist tot. Er gehörte zu den ersten Deutschen, die internationale Erfolge feierten. Zu seinen größten Erfolgen gehörten "Hatari!", "Der Flug des Phoenix", Stanley Kubricks "Barry Lyndon" und der Kriegsfilm "Die Brücke von Arnheim". Krüger drehte aber auch weiterhin in Deutschland. Die Verfilmungen von Krimis des britischen Schriftstellers Francis Durbrige waren in den 60er und 70er Jahren Straßenfeger. In "Das Messer" spielte er 1971 die Hauptrolle. Mehr

"Mir fehlen die Worte, wie so oft, wenn ich versuche etwas zu beschreiben, dass viel zu oft unausgesprochen blieb." Der Sohn endet mit den Worten: "Nun zieht die ,Krüger-Karawane' weiter, ohne Dich, bis wir uns eines Tages wieder sehen. Farewell my loved Father…"

Hardy Krüger hinterlässt aus seinen ersten beiden Ehen drei Kinder. Aus erster Ehe seine Tochter Christiane Krüger und aus der zweiten seine Tochter Malakai Krüger sowie den Sohn Hardy Krüger junior.