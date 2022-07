von Gerrit-Freya Klebe Wie gut kennen Sie "Harry Potter und der Feuerkelch"? Testen Sie es in unserem Quiz. Mit etwas Glück und Wissen ist der Trimagische Pokal zum Greifen nahe.

Harry, Harry, Harry.

Unser Lieblings-Zauberschüler ist nun schon in seinem vierten Schuljahr. Doch bevor die Schule wieder losgeht, besucht er die Quidditch-Weltmeisterschaft mit den Weasleys und Familie Diggory. Dabei geschehen so einige seltsame Dinge, die Harry auch noch durch den Rest des Jahres begleiten werden – und zum Nachdenken bringen. Dann ist da mal wieder ein neuer Lehrer für das Fach "Verteidigung gegen die Dunklen Künste". Alastor "Mad-Eye" Moody ist in Hogwarts eingetroffen und hält seine ganz eigenen Lehrmethoden bereit. So demonstriert er die drei unverzeihlichen Flüche an einer Spinne und jagt seinen Schülern gleich in der ersten Stunde Angst ein.

Aufregend ist auch der Besuch von gleich zwei anderen Zauberschulen: Die Schülerinnen und Schüler der Beauxbatons-Akademie und vom Durmstrang Institut kommen nach Hogwarts, denn es ist in diesem Jahr der Schauplatz des Trimagischen Turniers. Wer daran teilnehmen will, muss seinen Namen in den Feuerkelch werfen. Doch Harry tut das nicht – und wird trotzdem als vierter Teilnehmer ausgewählt. Plötzlich wird er auch von Journalisten belagert und für den "Tagespropheten" interviewt. Vor allem Rita Kimmkorn und ihre Flotte-Schreibe-Feder scheinen ihn gar nicht mehr in Ruhe lassen zu wollen. Und dann ist da ja auch noch der Weihnachtsball, für den ein Tanz gelernt und eine Begleitung gefunden werden will.

Im Turnier an sich muss Harry drei Aufgaben bewältigen und dabei einem riesigen Drachen ein goldenes Ei stehlen, einen wichtigen Menschen vom Grund des Sees retten und zum Schluss durch ein Labyrinth irren. Doch damit nicht genug: Als er schließlich den Pokal in den Händen hält, entpuppt sich dieser als Portschlüssel direkt in die Hände von Lord Voldemort. Und dann kommt es zu einem Duell zwischen den beiden, das die Zaubererwelt verändert.