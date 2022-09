von Matthias Schmidt Selten hat ein Film schon im Vorfeld für so viel Aufregung gesorgt wie der Olivia-Wilde-Thriller "Don’t Worry Darling". Nun feiert er Premiere auf dem Lido – und nicht nur die Fans hyperventilieren.

Montagmorgen in Venedig. Die Sonne knallt erbarmungslos vom Himmel. Doch schon seit acht Uhr morgens lagern Hunderte von Mädchen vor dem Palazzo del Cinema, dem Ort, in dem alle großen Premieren des weltweit ältesten Filmfestivals stattfinden. Die erste Ausgabe war 1932.

Doch so viel Kreisch und Trubel wie in diesem Jahr hat selbst Venedig lange nicht erlebt. Am Freitag sorgte erst der 26-jährige Timothée Chalamet für einen Orkan der Begeisterung. In einem rückenfreien, blutroten Hosenanzug warf er sich hemmungslos in die Menge. Machte Selfies, unterschrieb auf nackte Arme und ließ sich ausgiebig umarmen. In seinem Drama "Bones and All" spielt er einen jungen Mann mit einer speziellen Neigung: Er isst gerne Menschenfleisch.