So sorglos und provokant wie in "Bridgerton" wurden noch nie die Rollen besetzt: Die britische Queen hat schwarze Haut und trägt sagenhafte Perücken – aber die gesellschaftlichen Zwänge halten die Menschen dennoch gefangen.

Ein Kostümfilm, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Großbritannien spielt, da sieht man als Jane-Austen-Fan gleich die klassischen Bilder vor sich: blasse Menschen in züchtigen Gewändern, die unter den Repressalien leiden, die ihr Stand in der Gesellschaft mit sich bringt. Geheiratet wird nicht der Mensch, den man liebt, sondern jene Frau, die eine entsprechende Mitgift mitbringt, oder der Mann, dessen Titel einen sozialen Aufstieg verspricht. Wer in den vergangenen Tagen jedoch die Netflix-Serie "Bridgerton" angesehen hat, der hat sich nicht nur in den ersten Minuten, sondern womöglich über einige Folgen hinweg sehr gewundert.

Gleich in den ersten zehn Sekunden flanieren extrem elegant gekleidete Menschen über den Londoner Grosvenor Square im vornehmen Mayfair-Viertel, wir schreiben das Jahr 1813. Es ist hellichter Tag, die angrenzenden Gebäude wirken wie frisch sandgestrahlt, die Straßen sind trocken. Mann trägt einen farbenfrohen Zylinder zum Cutaway, die Dame bodenlang und einen Sonnenschirm über dem aufwendig frisierten Haar. ABER: Neben den vornehm-blassen Flaneuren sehen wir ebenso wohlsituierte Menschen mit dunklerer Hautfarbe! Sind wir wirklich in England?

An der Hand von Lady Whistledown

Während wir gerade unseren Augen kaum trauen, nimmt uns die Off-Stimme von Julie Andrews unter ihre Fittiche, die uns kommentierend auch über alle weiteren Folgen hinweg begleiten wird. Ihr vertrauter Klang, den wir schon als Kinder in "Mary Poppins" geliebt haben, versichert uns: Hier geht alles mit rechten Dingen zu. Lass dich nicht irritieren. Menschen waren noch nie nur weiß, auch im 19. Jahrhundert nicht.

Manchmal entdecken wir unsere Kommentatorin in der Gestalt einer pummeligen Hummel, die das Geschehen von außen, ganz gern durchs Fenster, betrachtet. Doch die Geschichten, die sie erzählt, machen klar: Es handelt sich hier um jemanden mit Insiderwissen, der uns die ganze feine Gesellschaft von A bis Z erklären kann. Wir haben es mit Lady Whistledown zu tun, über die wir nur wenig erfahren werden, da sie im Verborgenen agiert.

Die Bridgertons von A bis Z

Apropos A bis Z: Wir nehmen gleich zu Beginn an dem wichtigsten Tag eines weiblichen Teenagers teil – dem Debütantinnenball. In Korsetts geschnürt und ausstaffiert wie kindliche Bräute müssen sich Mädchen um die 16 Jahre vor der Königin präsentieren, bevor die Ballsaison beginnt und der damit verbundene Heiratsmarkt. Wir erhalten Einblick in die beiden wichtigsten Familien, die mit von der Partie sind: die Featheringtons und die Bridgertons. Protagonisten und Antagonisten gleichermaßen, ein Schema, das in dieser Serie konsequent wie nie zuvor durchgezogen wird. Schwarz und weiß auch hier.

Die Bridgertons, deren Vater verstorben ist, sind mit zahlreichen Nachkommen gesegnet, deren Vornamensinitialen sich durchs Alphabet arbeiten – von A bis H. Uns wird in dieser Staffel Daphne (Phoebe Dynevor) am intensivsten begleiten, Sprössling Nummer vier, älteste Tochter und die aktuelle Debütantin. An ihrer Seite werden wir uns über Simon Basset (Regé-Jean Page), den Duke of Hastings, erfreuen dürfen, mit dem sie eine Zweckfreundschaft eingeht, die beiden Vorteile verspricht.

Die Königin: ganz großes Kino!

Als die britische Königin zum ersten Mal im Bild erscheint, folgt die nächste Verunsicherung des Zuschauers: Auch sie ist keine weiße, blass gepuderte Person! Und was ist das für eine irre Perücke? Die mächtigste Frau des Vereinigten Königreichs scheint zudem eine egozentrische, willfährige Person zu sein? Und unverschämt direkt noch dazu?!

Was früher mal ein David Lynch mit "Blue Velvet" geschafft hat, dem Zuschauer erst Tage nach dem Verdauen des Kinofilms bewusst zu machen, dass er gerade die fantastischste Postmoderne seine Lebens gesehen hat, gelingt in "Bridgerton" ebenfalls. Die Irritationen, die deutlich machen, in welchen Sehgewohnheiten wir feststecken, werden immer mehr zum puren Vergnügen. Zu einer Art Selbstentdeckung. Der Zuschauer lernt beim Betrachten seine eigenen Vorurteile kennen.

Die von Chris Van Dusen initiierte und von Shonda Rhimes produzierte amerikanische Serie basiert auf Julia Quinns gleichnamiger Romanreihe und ist am 25. Dezember 2020 auf Netflix angelaufen. Erzählt wird die Serie von Lady Whistledown, die mit unbekannter Identität ein kostenloses Blättchen mit dem heißesten Tratsch aus der High Society Londons herausbringt. Selbst die Queen wartet gierig auf das regelmäßige Erscheinen. Die Enthüllung von von Lady Whistledowns Identität geschieht – unerwartet – zum Ende der letzten Folge.