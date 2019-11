Helen Mirren ist derzeit in einer Mini-Serie als Katherina die Große zu sehen. Sie spielte die Queen und trat in "Der Sturm" auf. In Deutschland wurde sie 1991 mit "Heißer Verdacht" - "Prime Suspect" berühmt, eine Serie, mit der sie als kühle Ermittlerin, das Krimigenre neu definierte.

Doch in ihren jungen Jahren war Mirren für Sexszenen bekannt, die auch in den lockeren 1970er Jahren als tabubrechend galten. Etwa in der berüchtigten "Caligula" Verfilmung, die man getrost einen gewalttätigen Porno nennen kann.

Keine Komfortzone

Luise Gannon sprach für die britische Daily Mail mit der berühmten Schauspielerin über ihre wilde Zeit. Glücklich ist sie damit nicht. "Die meiste Zeit meiner Karriere, fühlte ich mich unglaublich unangenehm und bedrängt wegen jeder intimen Liebesszene, die ich drehen musste."

Gezwungen wurde sie aber nicht, Mirren zwang sich selbst. "Ich habe mich dazu gedrängt. Für einen Schauspieler geht es darum, sich selbst herauszufordern, sich von Grenzen zu befreien. Ich wollte eine gute Schauspielerin sein." Also verließ sie ihre Komfortzone. "Aber fühlte ich mich dabei sexy? Nein. Schön? Nein."

Und dann gab es dabei immer noch dem Moment, dass sie bevormundet und zum Sexobjekt gemacht wurde. "Ich habe mich immer nur unwohl gefühlt."

Stolz auf selbstbewusste Frauen

Heute haben sich die Zeiten geändert, sagt die Schauspielerin. Sie sehe eine ganz andere mutige Generation von Frauen, inspiriert von der #MeToo bis zur Time's Up Bewegung. Mirren ist ein großer Fan der Serie "Fleabag". Sie kennt die Hauptdarstellerin Phoebe Waller-Brücke nicht persönlich, aber bewundert die Rolle. "Sie erzählt, wie es ist, eine Frau zu sein, schamlos, ungezügelt." Fleabag ist eine mit sechs Emmys ausgezeichnete britische Serie von und mit Phoebe Waller-Bridge in der Hauptrolle. Sie selbst hätte als junge Schauspielerin nie so eine freie, ungehemmte Frau spielen können, bedauert Mirren. "Gott nein. Ich liebe sie, ich liebe diese Sendung, aber das wäre viel zu viel für mich gewesen. Ich wäre gelähmt gewesen, so peinlich wäre es mir."

Wegen ihrer Rollen wurde sie früher sexistisch angemacht, Sie wurde in einer BBC-Sendung gefragt, ob sie mit ihrer opulenten Ausstattung – gemeint war die Oberweite – überhaupt eine seriöse Schauspielerin sein könnte. Kritisiert wurde nicht der Moderator, sondern sie, weil sie selbstbewusst zusammenstauchte.

Eine Epoche des Sexismus

"Ich bin in den sechziger Jahren aufgewachsen. Es sollte sich alles um sexuelle Befreiung handeln, aber das war nur ein großer Betrug. Die Männer hatten immer das Sagen."

Ihre Rollen waren immer die Freundin, die Frau, der Partner. Anhängsel an die männliche Hauptrolle. Über die Zeit der freien Liebe und der sexuellen Befreiung hat sie heute eine sehr negative Meinung. In der Schule habe sie jede Woche jemand unter den Rock gegriffen.

"Als die Empfängnisverhütung kam und die Pille für Frauen verfügbar war, nahm sie dir auch das Recht, Nein zu sagen. Es gab viel mehr Druck, ja zu sagen, wenn man nicht ja sagen wollte."

Der Paukenschlag von "Prime Suspect"

Die Skandale in Hollywood hätten sie nicht betroffen, sagt Mirren, als sie in die USA kam, sei sie schon zu erfahren und selbstbewusst gewesen. Wirklich befreit habe sie nicht das Swinging London oder die Drogen, die sie als junge Frau nahm, sondern eine Rolle, die sie spielte, als sie bereits 45 war. Die Ermittlerin Jane Tennison in der Serie "Prime Suspect".

"Es war das erste Mal, dass ich so eine starke, brillante Frau spielte, die aus Dunkelheit und Licht bestand. Die so einen starken Antrieb hatte und sie nicht entschuldigen musste. Tennison war an niemanden gebunden. Ich liebte sie. Ich liebte es, dass wir diese Frau in die Welt hinausbrachten."

Quelle: Daily Mail