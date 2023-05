Einst galt Helmut Berger als schönster Mann der Welt. Der österreichische Schauspieler wurde mit Filmen des italienischen Regisseurs Luchino Visconti berühmt und arbeitete mit Stars wie Romy Schneider, Elizabeth Taylor, Henry Fonda oder Burt Lancaster. Zuletzt war sein Image aber arg angekratzt.

Helmut Berger starb mit 79 Jahren in Salzburg

Von der einstigen internationalen Film-Ikone in Erinnerung bleiben werden wohl auch Alkoholeskapaden, fragwürdige Talkshow-Auftritte, ein Gastspiel im RTL-Dschungelcamp und ein skandalträchtiger Dokumentarfilm. Dem Alkohol schwor er am Ende ab. Nun ist der Mime kurz vor seinem 79. Geburtstag in Salzburg gestorben.