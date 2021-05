Sehen Sie im Video: "Indiana Jones"-Hut und Harry Potters Zauberstab kommen unter den Hammer.









Ja, richtig, ein bekanntes Gesicht aus dem Star-Wars-Film "Der Aufstieg des Skywalkers". Und da sind noch viele andere Filmrequisiten und Kostüme, die hier in Santa Clarita in Kalifornien unter den Hammer kommen. Matt Truex ist Marketing Manager des Requisitenladens in dem bald die insgesamt 1200 Objekte versteigert werden. "Das ist eines unserer heißesten Stücke: Der Hut, den Harrison Ford in 'Indiana Jones und der Tempel des Todes' getragen hat. Sollte bis zu 350.000 Dollar bringen." Versteigert werden auch Harry Potters Zauberstab und seine Brille. "Spannend daran ist, dass einhundert Prozent des Erlöses für diese beiden Stücke an einen guten Zweck gehen. Je Stück sollten bis zu 50.000 Dollar möglich sein." Geboten wird online und per Telefon - also von überall auf der Welt. Und das macht Sinn - denn Filmfans und Requisitensammler gibt es ja nicht nur in Kalifornien. Los geht es am 29. Juni.

