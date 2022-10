Sehen Sie im Video: Am Set von Horrorfilmen – diese fünf gruseligen Szenen haben sich wirklich ereignet.





















Die einen lieben sie, die anderen machen einen großen Bogen um sie: Horrorfilme.

Besonders um die Halloween-Zeit sorgen die schaurigen Streifen für den einen oder anderen Schauer, der den Zuschauern über den Rücken läuft.

Mit Special-Effects und gruseligen schauspielerischen Leistungen ziehen uns die Filme in ihren Bann.

Aber nicht alles ist bloße Inszenierung.

Diese 5 schaurigen Fakten haben sich tatsächlich an den Sets von Horrorfilmen ereignet.

1. Bei den Dreharbeiten zu Poltergeist wurde Oliver Robins, alias Robbie, in dieser Szene tatsächlich von der Roboter-Clown-Puppe gewürgt - erst als sich der junge Schauspieler lila färbte, wurde Regisseur Steven Spielberg klar, was passiert war.

2. Während der ikonischen Szene in Alien, bei der das namensgebende Horrorwesen aus der Brust eines Astronauten bricht, wussten die übrigen Schauspieler nicht, was passieren würde. Daher sind ihre entsetzten Reaktionen echt.

3. Für die Bienen-Szene in Candyman musste Tony Todd seinen Mund mit echten Bienen füllen. Eine Vorrichtung verhinderte zwar, dass die Insekten in den Rachen des Schauspielers krabbelten, doch die Szene endete für Todd mit mehreren Stichen.

4. Die Leichen in der verregneten Poltergeist-Pool-Szene waren tatsächlich echte Skelette. Es wird spekuliert, dass sie schlicht günstiger waren als Fake-Fabrikate.

5. Die Darsteller und die Crew von Amityville Horror wachten während der Dreharbeiten auf unerklärliche Weise immer wieder um 3:15 Uhr morgens auf. Das ist die gleiche Zeit, zu der Ryan Reynolds' Figur im Film auf mysteriöse Weise jede Nacht aufwacht.

