von Matthias Schmidt Der Schauspieler Caleb Landry Jones taucht gern da auf, wo es krass zugeht. Nun als Mann, der unter Hunden lebt. Ein hoher Wau-Faktor ist garantiert.

Erscheinen Schauspieler zu Interviews und Fototerminen, geben sie sich normalerweise besonders viel Mühe. Sie werden umschwirrt von Assistentinnen, PR-Beratern und Experten für Make-up und Haare. Bloß nicht die Kontrolle verlieren über das Image!

Caleb Landry Jones dagegen: wackelt unruhig auf seinem Stuhl herum. Die Lider seiner durchdringenden, hellblauen Augen zucken. Seine Fingernägel sehen so aus, als hätte er gerade einen Garten umgegraben, seine Haare scheinen ungepflegt. Er zieht vor dem Gespräch schnell an einer Zigarette. Kontrolle? Ihm herzlich egal. Er versteht eh nicht, was die Leute plötzlich alle von ihm wollen.