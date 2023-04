von Matthias Schmidt "Roter Himmel" ist der neue Film des preisgekrönten Regisseurs Christian Petzold. Hier brennt nicht nur der deutsche Wald, sondern auch die Leidenschaft. Er ist düsterer Klimawandel-Thriller und Ferienkomödie zugleich.

Auf die Aufklärung folgte die Romantik. Die Fortschritte in Technik und Wissenschaft überforderten die Menschen, damals wie heute. Viele zogen sich zurück in eine Natur wie aus dem Poesiealbum und flüchteten auf der Suche nach Ursprünglichkeit in Gefühlswelten. Mythen waren ein großes Thema. Und die Frage, unter welchen Bedingungen sie eigentlich entsteht, die oft so scheue künstlerische Inspiration.