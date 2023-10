Hoffen auf die Liebe: Vicky Krieps als Ingeborg Bachmann in "Reise in die Wüste"

Ingeborg Bachmann war einer der großen Stars der Literatur. Zu ihrem 50. Todestag erscheinen ein Film und ein Buch. Beide Werke werden der Dichterin nicht gerecht. von Juliane Liebert

Als Ingeborg Bachmann Ende September 1973 mit schweren Brandverletzungen in ihrer Wohnung in Rom liegt, ruft sie nicht die Polizei oder den Notdienst, sondern eine Freundin an, ihre ehemalige Haushälterin Maria Teofili. Bachmann war mit einer Zigarette in der Hand eingeschlafen. Ihr Nachthemd hatte Feuer gefangen. Sie wird ins Krankenhaus gebracht, wo sie Wochen später stirbt. Freunde, Hans Werner Henze und das Ehepaar Auer, stellen Anzeige – es sei Mord gewesen. Ein Verdacht, der bald verworfen wird.