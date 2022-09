Ob "Game of Thrones", "James Bond" oder "Forrest Gump", ob Neuseeland, in den USA oder irgendwo in Europa: Judith und Robin Lachhein bereisen die ganze Welt, um ihrer Leidenschaft nachzugehen. Das Ehepaar aus der Nähe von Frankfurt stellt berühmte Szenen aus Filmen und Serien detailgetreu an den Originalschauplätzen nach. Die Ergebnisse veröffentlichen sie regelmäßig auf ihrem Instagram-Account "Secret Famous Places".

"Wenn wir ein cooles Motiv haben oder einen Lieblingsfilm, dann schauen wir, ob wir da mal hinfahren", erzählte Judith Lachhein dem stern. "Manchmal gibt es aber auch zuerst das Urlaubsziel." Bei den Fotos achten sie akribisch darauf, dass alle Details zusammenpassen und möglichst genau dem Original entsprechen. Dazu zählen Licht, Tageszeit, Perspektive, Kleidung oder die Körperhaltung der Figuren.

Paar inszeniert sich auf Instagram in berühmten Rollen

Mittlerweile folgen ihnen mehr als 55.000 Menschen auf Instagram. Sogar einige Hollywood-Stars sind auf das Projekt aufmerksam geworden und haben Kommentare hinterlassen. Trotzdem betreiben Judith und Robin Lachhein den Account weiterhin als Hobby und finanzieren ihre Reisen selbst. Dafür opfern sie ihren Urlaub und betreiben auch sonst einen hohen Aufwand. Manchmal dauert es Tage, bis sie den richtigen Drehort gefunden haben, die passenden Kostüme müssen aufgetrieben werden, auch die Szenen selbst erfordern oft viel Engagement, Geschick und Durchhaltevermögen.

"Manchmal denkt man sich, warum zum Teufel stehe ich jetzt hier mit der Winterjacke bei 35 Grad? Aber wenn man das Foto in den Händen hält und wir sehen, dass es genauso aussieht wie das Original – das ist einfach so ein gutes Gefühl", sagt das Paar. Mehr Bilder und Hintergrundinformationen zu den Drehorten gibt es bei "Secret Famous Places" auf Instagram.