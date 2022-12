Die britische Schauspielerin Florence Pugh spielt die weibliche Hauptrolle in dem Thriller "Don't Worry Darling", der am Montagabend beim Filmfestival in Venedig Premiere feiert und Ende September in die Kinos kommt. Bereits vor seinem offiziellen Start sorgt der Streifen für reichlich Wirbel, weil es Differenzen zwischen Pugh und Regisseurin Olivia Wilde geben soll, was die 38-Jährige dementiert. Pugh wird allerdings darauf verzichten, den Film bei der Pressekonferenz in Venedig zu bewerben. Angeblich schaffe sie es aus Termingründen nicht rechtzeitig nach Italien, berichtet das Branchenblatt "Variety". Auf dem roten Teppich will sich die 26-Jährigen dagegen zeigen.

