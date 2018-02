•Sein neuer Film "Fifty Shades of Grey - Befreite Lust" ist der dritte und abschließende Teil der S&M-Romanze zwischen dem attraktiven Milliardär Christian Grey und Anastasia Steele (Dakota Johnson), deren Flitterwochen ungemütlicher verlaufen, als geplant.

• Jamie Dornan wurde am 1. Mai 1982 als jüngstes von drei Kindern im nordirischen Holywood, County Down, geboren und wuchs in einem Vorort von Belfast auf. Seine Mutter Lorna starb an Bauchspeicheldrüsenkrebs, als er 16 Jahre alt war. Sein Vater Jim ist Gynäkologe.

•Er besuchte das Methodist College in Belfast, wo er mit seinem Talent als Rugbyspieler auffiel und in der Theatergruppe mitwirkte. Anschließend ging er auf die Teesside University, die er aber abbrach, um in London sein Glück als Schauspieler zu versuchen.

•Dornan machte zunächst Karriere als Model für zahlreiche Modehäuser. Wegen seiner äußeren Vorzüge gab ihm die New York Times den Titel "The Golden Torso".



• Er warb für…

Dolce & Gabbana:





Aquascutum:





Calvin Klein:





Levi’s:





und Hogan:





•2003 lernte er bei einem Fotoshooting für den britischen Juwelier Asprey die aufstrebende Schauspielerin Keira Knightley kennen. Die beiden waren bis 2005 ein Paar.

•In seiner frühen Londoner Zeit teilte er sich ein Apartment mit dem späteren Oscar-Preisträger Eddie Redmayne.

•Mitte der 2000er gründete Jamie mit seinem Freund David Alexander die Folk-Band Sons of Jim, die sie 2008 wieder auflösten. Hier das Video zu ihrem Song "My Burrning Sun":





•2006 spielte er in Sofia Coppolas "Marie Antoinette" seine erste Filmrolle als Graf Axel Fersen und verführte die von Kirsten Dunst verkörperte Titelheldin:





•Drei Jahre später wirkte in zwei Kurzfilmen mit:

"X Returns":





Und an der Seite von Stings Ehefrau Trudie Styler und dessen Tochter Mickey Sumner in "Nice to meet you":





•Er ist ein großer Fan von Manchester United und besitzt eine Dauerkarte.

•2010 lernte er auf einer Hollywood-Party die britische Schauspielerin Amelia Warner kennen. Die beiden heirateten am 27. April 2013 und haben zwei gemeinsame Töchter, Dulcie (4) und Elva, die am 16. Februar zwei Jahre alt wird.

•Einen bedeutenden Preis hat er auch schon gewonnen: die Goldene Himbeere als Schlechtester Hauptdarsteller 2016 in "Fifty Shades of Grey".

•Das sagt er:

"Ich schätze, ich hatte einfach Glück mit meinen Genen."

•Das sagen andere:

"Ich war überrascht, wie witzig er ist. Sehr sehr witzig und Geschichten erzählen kann er auch. Und: Er ist ein ziemlich guter Schauspieler. Als die erste Staffel lief, fragten sich alle: Wer ist dieser Typ? Ein Ex-Model, oder was? Mittlerweile wollen die Leute mit mir nicht mehr über 'Akte X' reden, sondern nur noch über Jamie Dornan. (Gillian Anderson, seine Partnerin in der Krimiserie "The Fall")

Jamie Dornan für Einsteiger

„Marie Antoinette“ (2006)

„Once Upon A Time“ (2011-2013)

„Fifty Shades of Grey“ (2015)

„Anthropoid“ (2016)

„The Fall“ (2013-2016)