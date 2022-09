von Jochen Siemens Wir waren gegen Atomkraft und Hollywood. Und suchten zur Haltung einen Stil. Dann sahen wir die Filme von Jean-Luc Godard im Programmkino. Jochen Siemens über den Mann, der wie ihm vielen deutschen Jugendlichen Coolness beibrachte.

Ganz wichtig war, die Gauloises-Zigarette zu einem Viertel zu rauchen und sie dann kalt zwischen den Lippen zu behalten und mit der wippenden Zigarette weiterzusprechen. Ach, lange her, Jugend in einer norddeutschen Stadt, es war das Jahr als Mao Tse Tung starb und an der Schule die ganz Linken überlegten, ob ihr Weltbild ohne den Opa aus China noch Zukunft haben würde. Aber das nur am Rande, sie waren sowie nicht so viele.