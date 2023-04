Er war einer der großen Stars des französischen Kinos. Der im September 2021 verstorbene Jean-Paul Belmondo wäre am 9. April 90 Jahre alt geworden. "Bébel", so sein Spitzname, wurde zunächst mit Filmen der Nouvelle Vague bekannt, ehe er sich einen Ruf als Actionstar aufbaute und selbst zur Marke wurde: In den 70er und 80er Jahren ging man ins Kino, um den neuen "Belmondo" zu sehen - was zumeist Spannung mit einer Prise Humor versprach. Mehr